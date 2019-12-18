بالصور.. أمير جازان يوجه بإزالة مبانٍ آيلة للسقوط وتأمين سكن لنزلائها

وجّه أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة ميدانية والوقوف على المباني الآيلة للسقوط وتهدد أرواح ساكنيها بالخطر في مدينة جيزان؛ حيث قامت لجنة المباني الآيلة للسقوط المشكلة بإشراف ‫إمارة جازان ومشاركة عدد من الجهات المعنية ومتابعة مدير عام ‫الدفاع المدني بالمنطقة.

ورأت اللجنة ضرورة إزالة منزلين يشكلان خطورة على رواد وساكني حي الساحل بمدينة ‫جيزان، وتم تأمين السكن لأسرتيهما، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة مهامها والقيام بإزالة المباني الآيلة للسقوط واتباع التعليمات التي وضعتها اللجنة كافة لهذا العمل؛ حفاظًا على سلامة سكان الحي وخاصة المباني التي تم رصد ملاحظات على أوضاعها من خلال استخدام المعدات لأعمال الإزالة ونقل المخلفات من الموقع وتهيئته بالشكل المطلوب.