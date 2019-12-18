4 مليارات ريال لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر صندوق «جدًا»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة صندوق الصناديق «جدا » برأس مال 4 مليارات ريال سعودي، وتستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.
وتعد «جدا» الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية، ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تحقق «جدا» نتائجَ اقتصادية مهمة وآثارًا ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية، والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
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