بالفيديو.. وصول أولى رحلات قطار الحرمين إلى مكة بعد إعادة التشغيل

وثق مقطع فيديو لحظة وصول أول رحلة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع بعد فترة التوقف؛ حيث تم استئناف التشغيل صباح اليوم الأربعاء.

استأنف قطار الحرمين، رحلاته المتجهة إلى مكة المكرمة عبر المسار الجديد الذي تم تنفيذه خارج محطة السليمانية بطول 1.5 كيلومتر، عقب حريق محطة السليمانية، إذ تنطلق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

قال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، إن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال الموافقات المطلوبة كافة، مؤكدًا في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين بالمشروع جميع الاختبارات اللازمة، والتحقق من المعايير كافة؛ لضمان التشغيل الآمن.

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وقال الحربي: «إن القطار عاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة عبر محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد».

وأكد الحربي، أن المسافرين يمكنهم من اليوم حجز للسفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبينًا وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة «سداد» وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً؛ لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.