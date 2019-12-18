مع بداية تداولات الأربعاء.. أرامكو تنضم رسميًّا إلى «تاسي»

شهدت السوق السعودية بدايةً من تداولات اليوم الأربعاء، انضمام شركة «أرامكو» إلى مؤشر السوق الرئيسة «تاسي»، ومؤشر قطاع الطاقة؛ ما يعني بدء تأثيره في المؤشر العام وفي مؤشر قطاع الطاقة.

وستعتمد «تداول» على سعر إغلاق سهم الشركة، أمس الثلاثاء (خامس يوم تداول) البالغ 37.75 ريال؛ لضمه إلى مؤشر السوق.

وفي وقت سابق أعلنت «تداول» تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل الانضمام السريع إلى أسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وكان سهم «أرامكو» قد سجَّل منذ إدراجه في السوق السعودية مكاسب بنحو 18%، بإغلاقه أمس؛ وذلك مقارنة بسعر الطرح البالغ 32 ريالًا للسهم؛ لتبلغ القيمة السوقية للشركة 7.55 تريليون ريال؛ ما يعادل 2.01 تريليون دولار.

وسينضم سهم «أرامكو» إلى قطاع الطاقة الذي يضم أسهم كل من «المصافي» و«بترورابغ» و«البحري» و«الدريس».

وفي سياق آخر، بدأت صناديق أجنبية تابعة لمؤشر «MSCI» العالمي رحلة الاستثمار في سهم شركة أرامكو السعودية (أكبر مُصدِّر للنفط في العالم)، بضخ أكثر من 660 مليون دولار في سهم «أرامكو».

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وتفاعلت الصناديق مع فترة المزاد المحددة أمس بتداول 66 مليون سهم عند سعر 37.75 ريال (10.06 دولار)، فيما استقرت القيمة السوقية للشركة عند مستويات 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار).

وأعلنت جولدمان ساكس العربية السعودية، أمس، بصفتها مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم «أرامكو»؛ عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء، بحسب «العربية».

وفي حين أوضحت أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري؛ أشارت إلى أن احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري ستتم وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل).

يشار إلى أن الفترة الواقعة من 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 هي «مدة الاستقرار السعري».