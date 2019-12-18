إغلاق مطعم في أبها يقدم أغذية فاسدة

أغلقت فرق الرقابة المسائية ببلدية «سلطان» التابعة لأمانة منطقة عسير؛ مطعمًا يقدم منتجات غذائية فاسدة. وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية؛ رصدت عمالة المطعم وهي تجهز منتجات غذائية فاسدة وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وأشارت إلى عدة ملاحظات في المطعم منها تدني مستوى نظافة المطعم والعاملين فيه، ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين، إضافة إلى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن؛ حيث تم إعداد محضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق المنشأة.

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