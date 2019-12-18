بالأرقام.. كميات الأمطار ومنسوب المياه بسدود المملكة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود.

وبحسب ما ذكرته «الوزارة» نقلًا عن الوارد من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 19/ 4/ 1441هـ؛ جاءت كميات الأمطار على المناطق كالتالي

أولًا- كمية الأمطار:

منطقة الرياض:

حي المصانع 2.5 ملم.

حي السلي 1.8 ملم.

سدوس / الدرعية 34 ملم.

مرات 22.3 ملم.

الخرج 3.2 ملم

الزلفي 2.5 ملم.

حريملاء 21 ملم.

أشيقر/شقراء 8 ملم.

مزارع خروب/شقراء 13 ملم.

تمير / المجمعة 6.6 ملم.

رماح 15.7 ملم.

حوطة سدير 4 ملم.

السبلة/الزلفي 0.5 ملم.

ضرما 4 ملم.

عفيف 0.6 ملم.

الزهرة بالسويدي 1.5 ملم.

حي عريض بالمحاير 2.8 ملم.

مستودع الوزارة بالملز 2 ملم.

حي النموذجية 3 ملم.

حي السويدي 4.5 ملم.

الحريق 1.9 ملم.

شقراء 21 ملم.

الحريق بالوشم/المجمعة 9 ملم.

السر/الدوادمي 2.1 ملم.

الدلم/الخرج 0.3 ملم.

القصب/شقراء 10.1 ملم.

المجمعة 3 ملم.

حوطة بني تميم 0.5 ملم.

الأرطاوية/المجمعة 1 ملم.

مكة المكرمة:

العفيرية/رنية 0.4 ملم.

القصيم

المذنب 1.7 ملم.

دخنة/الرس 1 ملم.

ضرية/الرس 5.5 ملم.

المنطقة الشرقية:

النعيرية 7 ملم.

مركز الأبحاث بالأحساء 9 ملم.

بقيق 3 ملم.

الونان/النعيرية 0.4 ملم.

مطار الأحساء 8 ملم.

منطقة عسير:

البشائر/بالقرن 0.8 ملم.

المنطقة الشمالية:

الزيتة/حقل 1.8 ملم.

السوراء/ضباء 0.2 ملم.

منطقة جازان:

القفل/صامطة 0.2 ملم.

فيفا 7 ملم.

الجروف/أحد المسارحة 0.4 ملم.

صامطة 15.8 ملم.

جبل سلا /العارضة 15 ملم.

منطقة الباحة:

الباحة 0.6 ملم.

ثانيًا- منسوب السدود:

منطقة الرياض:

أثيثية 2.4 متر.

البرة 3.5 متر.

البير 3.95 متر.

الثميلة 1.9 متر.

الحائر 3 أمتار

الحريق 3.4 متر.

الحيسية 1.5 متر.

الحليفة المساعد 1.7 متر.

الخروعية 4 أمتار.

السديرية 3 أمتار.

الفحيحيل 1.5 متر.

شعيب القصر 3.9 متر.

صلبوخ 7.3 متر.

الملية 3.3 متر.

المنحنى 7.1 متر.

حريملاء متران.

سمنان 4 أمتار.

ضرماء 1.2 متر.

لبن 1.3 متر.

مرات 6 أمتار.

ملهم 2.55 متر.

نمار 2.5 متر.

منطقة مكة المكرمة:

الجناح 14.5 متر.

الراغية متران.

الرامة 5 أمتار.

السبعان متران.

الشعيراء 6 أمتار.

اللقيطة 0.5 متر.

المحند متران.

ثريبان 0.5 متر.

حجر 3 أمتار.

داماء 5 أمتار.

رابغ 29.75 متر.

شوان 5 أمتار.

ضراء 0.5 متر.

عمت 0.5 متر.

فيضة المسلح متر واحد.

قراض 0.5 متر.

قنوانا 26.82 متر.

كتنة متر واحد.

كراء قوامة 8 أمتار.

مرواني 14.15 متر.

ملكان متران.

ميسان 8 أمتار.

وادي حلي 36.2 متر.

ياصب 0.5 متر.

منطقة المدينة المنورة:

أميرة 1.4 متر.

أحامر 1.9 متر.

الترعة 2.1 متر.

الفرع 5.47 متر.

منطقة القصيم:

أبا الحياص 0.2 متر.

أبا الهدار 0.1 متر.

عقلة الصقور 0.1 متر.

منطقة عسير:

آل عيفة 2.4 متر.

الأخضر آل مسفر 6.8 متر.

الجوة 2.8 متر.

الحرجة 5.2 متر.

الخلصة 10.9 متر,

الدافعة 6.8 متر.

الدهناء 3.5 متر.

الرشيد 2.4 متر.

الربازة- جاش 5.9 متر.

السودة 5.9 متر.

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العسران 3.8 متر.

العمل (زهير) 5.5 متر.

العيزاء 1.8 متر.

الغانل 1.7 متر.

الغر/ غالبة 8.9 متر.

الغرابة 15.9 متر.

الغرة 13 مترًا.

الفوهة 17.3 متر.

الفيض 17.8 متر.

القوباء 13.5 متر.

الماوين 6.4 متر.

باشوت 3 أمتار.

بدوة 19.3 متر.

الملك فهد 44.15 متر.

تبالة 21.4 متر.

ترجس 17.4 متر.

تمنية 6.7 متر.

تندحة 8.7 متر.

تهلل 3 أمتار.

ثما 4.9 متر.

جبل خاط 14.5 متر.

جرية المجاردة 10.8 متر.

جوف الهجلة 7.7 متر.

حلباء 24.8 متر.

خثعم 3.4 متر.

خرص 9.8 متر.

ذهبان 9.2 متر.

رادة5 أمتار.

روضان السليل 2.4 متر.

سدوان 9.7 متر.

شراقب 7.5 متر.

شعيب شداد 4.9 متر.

شيبانة 10.5 متر.

طبب 9.1 متر.

طريف النماص 11.70متر.

عتود الخميس 6.8 متر.

عتود تهامة 18.6 متر.

عشران 26.8 متر.

عمق بللحمر 21.8 متر.

عوص 17 مترًا.

عياش 13.5 متر.

قرضان 6.8 متر.

محلاة عرعرة 7.7 أمتار.

مربة 13.8 متر.

مسكة 2.2 متر.

نبا 8.2 متر.

هجرة زهير 2.4 متر.

منطقة حائل

الأديرع 2.9 متر.

البار 0.5 متر.

الرتيق 1.8 متر.

الرقب 1.8 متر.

السلف 1.9 متر.

الشنان 2.8 متر.

الصر متران.

بزاخة متر واحد.

توازن 0.5 متر.

عقدة 2.5 متر.

عقلة بن جبرين 1.2 متر.

وسمي 2.2 متر.

منطقة الحدود الشمالية:

اللويزية متران.

بدنة 4 أمتار.

طريف 4.5 متر.

عرعر 1.7 متر.

منطقة جازان:

الريث 10 أمتار.

بيش 54.35 متر.

جازان 12.17 متر.

قرى 20 مترًا.

لجب 2.5 متر.

وساع 20.61 متر.

وعال 13.55 متر.

منطقة نجران:

البياض 4 أمتار.

السلامة متر واحد.

المحجر متر واحد.

المغوي4 أمتار

المليحة 6 أمتار.

بدر الجنوب 3.5 متر.

تريمة 8 أمتار.

ثار 4 أمتار.

حلال (سروم) 4 أمتار.

حميران 7 أمتار.

خضيران 6 أمتار.

قطن 3 أمتار.

مخش متر واحد.

نعوان3 أمتار.

هدادة 0.5 متر.

ياسان 3.5 متر.

منطقة الباحة:

الأجاعدة 2.3 متر.

الأحسبة 16.2 متر.

الجحافين 2.7 متر.

الجنابين 21.85 متر.

الحلية 2.2 متر.

الخالة 5.7 متر.

الخرار 1.5 متر.

الرتق 5.8 متر.

الصدر 2.3 متر.

الضحيان 11.5 متر.

الطلقية 6.75 متر.

العريشين 4.2 متر.

العزيزا 4.1 متر.

العقيق 16.95 متر.

القمع 3.6 متر.

اللاحجة 1.2 متر.

المبرباة 6.3 أمتار.

المرزوق 6.8 أمتار.

المظلمات 6.5 أمتار.

الملح 1.5 متر.

الملد(قوب) 6 أمتار.

الهيجة 4.7 أمتار.

أم الرجلين 6.5 متر.

ثراد 8.3 متر.

جرب6.5 أمتار

دبدب 0.2 متر.

دوقة 8 أمتار.

زقط 3.4 متر.

شدا نيرا 9 أمتار.

ظرك6.5 متر.

ظروة 5.2 متر.

عجلان 0.5 متر.

ماطوة 2.75 متر.

مدهاس 7 أمتار.

معشوقة 3.5 أمتار.