السعودية اليوم / فرع البيئة والمياه بجازان ينفذ ورشة عمل للتعريف بطرق الوقاية من متبقيات المبيدات في الأغذية



جيزان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان " طرق الوقاية من متبقيات المبيدات في الأغذية" بحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس محمد بن علي ال عطيف وذلك بمقر الفرع بمدينة جيزان.

وتناولت الورشة آثار متبقيات المبيدات , وطرق الوقاية منها , وكيفية التعامل مع المبيدات سعياً لتقليل خطورتها واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية , وتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية والعمل بالتراكيز المناسبة وتجنب الاضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد صحة الإنسان.

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16:48ت م

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