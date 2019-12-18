السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة



جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة.

وتخلل الاجتماع استعراض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس, منها مركز الريادة الاجتماعي ودوره في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب من رواد العمل الاجتماعي في خدمة مجتمعهم، إلى جانب رفع وعي الشباب من الجنسين حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها.

كما جرى مناقشة التقرير الخاص بالسدود في محافظات المنطقة، ودورها في التخفيف من آثار السيول والتوسع في الاستفادة من مياه الأمطار, إلى جانب استعراض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, التي اتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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16:47ت م

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