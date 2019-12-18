السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للجمعية السعودية للتربية الخاصة



جيزان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، المدير التنفيذي للجمعية

وفي مستهل اللقاء تسلم سموه التقرير السنوي الخاص للجمعية , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن التقرير الذي يبرز فيه أهم إنجازات الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة العام 2019م , والخدمات التي قدمتها للمواطن والمقيم بالمنطقة ، وما نفذته من أعمال خلال فترة التقرير.

وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من إنجازات، وما تقدمه الجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان من خدمات للمستفيدين من أبناء المنطقة والمقيمين بها ، مشيدا بدعم واهتمام وحرص القيادة الرشيدة بذوي الاحتياجات الخاصة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها.

من جانبه عبر المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي الجمعية بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

// انتهى //

16:41ت م

0168



جيزان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة خالد الشبيلي وعدد من أعضاء الجمعية.وفي مستهل اللقاء تسلم سموه التقرير السنوي الخاص للجمعية , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن التقرير الذي يبرز فيه أهم إنجازات الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة العام 2019م , والخدمات التي قدمتها للمواطن والمقيم بالمنطقة ، وما نفذته من أعمال خلال فترة التقرير.وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من إنجازات، وما تقدمه الجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان من خدمات للمستفيدين من أبناء المنطقة والمقيمين بها ، مشيدا بدعم واهتمام وحرص القيادة الرشيدة بذوي الاحتياجات الخاصة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها.من جانبه عبر المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي الجمعية بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.// انتهى //16:41ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للجمعية السعودية للتربية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.