السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يقلد الغامدي رتبته الجديدة



جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، الرتبة الجديدة لمدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة ، العقيد سعود بن طامي الغامدي.

وهنأ سموه ، العقيد الغامدي بالترقية ، سائلا الله له التوفيق والنجاح.

// انتهى //

16:26ت م

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