السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم يفتتح الورشة التعريفية الأولى لمركز "أداء" بالمنطقة بمشاركة 266 مشاركاً



بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، افتتح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم, الورشة التعريفية "محاضرة الأداء" بالشراكة بين إمارة منطقة القصيم والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، بحضور 266 مشاركاً يمثلون مسؤولي إمارة منطقة القصيم، والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وأعضاء مجالس المنطقة، ورؤساء البلديات ، ومسؤولي عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح الوزان, أن تنفيذ الورشة يأتي في إطار توجيهات سمو أمير منطقة القصيم التي تسهم في تطوير العمل الإداري في المنطقة، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين إمارة منطقة القصيم ومركز "أداء"، حيث يعد هذا اللقاء الأول لتفعيل هذه الاتفاقية، لافتاً النظر إلى أن إمارة القصيم من أولى الإمارات المبادرة في إنشاء مكتب تحقيق الرؤية، وأن الجميع في المنطقة يتحرك في تحقيق هذه الرؤية المباركة.

وأكد استعداد إمارة منطقة القصيم تسهيل كل ما يصبو إليه المركز لخدمة المنطقة سعيا نحو التميز، مشيداً بما طرحه مسؤولو بعض الجهات الحكومية بالمنطقة من مداخلات ومشاركات تنم عن الوعي وحجم الإدراك بالمسؤولية، سائلاً الله أن يوفق الجميع لكل مافيه خير وصلاح.

فيما ثمن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" توجيهات سمو أمير منطقة القصيم التي من شأنها تمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

وترمي الورشة إلى نشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب موظفي إمارة منطقة القصيم، وموظفي الجهات الحكومية بالمنطقة المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات، ليسهم هذا التعاون المثمر في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وفي تنمية قدرات المشاركين العلمية والمهنية في مجال ثقافة قياس وإدارة الأداء.

واستعرضت الورشة أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها، والتعريف بأهمية تطوير الإستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات بالجهات الحكومية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن.

// انتهى //

15:58ت م

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