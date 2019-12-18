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2019-12-18 تنومة تسجل أعلى كمية أمطار اليوم متابعات الخليج 365 - تنومة رصدت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأربعاء بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١هـ وسجلت تنومة بمنطقة عسير، أعلى كمية أمطار حيث بلغت 13.60 ملم فيما سجلت بيش جازان 10.40 ملم. وجاءت باقي المدن كما يلي: منطقة الرياض حي المصانع 2.5 ملم حي السلي 1.80 ملم سدوس / الدرعية 34.00 ملم مرات 22.30 ملم الخرج 3.20 ملم الزلفي 2.50 ملم حريملاء 21.00 ملم أشيقر / شقراء 8.00 ملم مزارع خروب / شقراء 13.00 ملم تمير / المجمعة 6.60 ملم رماح 15.70 ملم حوطة سدير 4.00 ملم السبلة / الزلفي 0.50 ملم ضرما 4.00 ملم عفيف 0.60 ملم الزهرة بالسويدي 1.50 ملم حي عريض بالمحاير 2.80 ملم مستود الوزارة بالملز 2.00 ملم حي النموذجية 3.00 ملم حي السويدي 4.50 ملم الحريق 1.90 ملم شقراء21.00 ملم الحريق بالوشم / المجمعة 9.00 ملم السر / الدوادمي 2.10 ملم الدلم / الخرج 0.30 ملم Advertisements القصب / شقراء 10.10 ملم المجمعة 3.00 ملم حوطة بني تميم 0.50 ملم الأرطاوية / المجمعة 1.00 ملم مكة المكرمة العفيرية / رنيه 0.40 ملم القصيم المذنب 1.70 ملم دخنه / الرس 1.00 ملم ضريه / الرس 5.50 ملم المنطقة الشرقية النعيرية 7.00 ملم مركز الأبحاث بالأحساء 9.00 ملم بقيق 3.00 ملم الونان / النعيرية 0.40 ملم مطار الأحساء 8.00 ملم منطقة عسير البشائر / بالقرن 0.80 ملم المنطقة الشمالية الزيتة / حقل 1.80 ملم السوراء / ضباء 0.20 ملم منطقة جازان القفل / صامطة 0.20 ملم فيفا7.00 ملم الجروف / أحد المسارحة 0.40 ملم صامطه15.80 ملم جبل سلا / العارضة 15.00 ملم منطقة الباحة الباحة 0.60 ملم شارك الخبر







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