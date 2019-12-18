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الدفاع المدني يستذكر الصبحي بعد 10 أعوام على استشهاده
توفي أثناء أداء مهام عمله
متابعات الخليج 365 - الرياض
في بادرة وفاء واعتراف بالتضحيات، استذكر الدفاع المدني اليوم أحد رجاله الذين استشهدوا خلال تأدية مهام عملهم قبل عشرة أعوام.
ونشر الدفاع المدني صورة للشهيد وعلق عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1431هـ عريف بندر محمد الصبحي أثناء أداء مهام عمله.. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
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