الضمان الصحي: شركات التأمين ملزمة بتغطية الحمل والولادة

2019-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي أن شركات التأمين الصحي التعاوني ملزمة بتغطية الحمل والولادة ولا يجوز له رفض التأمين على الموظفة الجديدة حال كونها حاملًا أو على وشك الولادة.

Advertisements

وتلقى مجلس الضمان الصحي استفسارات من اثنين من المشتركين قال الأول: هل يحق لشركه التأمين عدم قبول تغطية الحمل في حال بدء التأمين للمرأة وهي حامل في الأشهر الأخيرة؟ بينما جاء في الاستفسار الآخر: زوجتي تلقت عرضًا وظيفيًا ومن مزاياه التأمين الصحي، لكن قيل لي إن التأمين الصحي لا يغطي الحمل والولادة فهل هذا صحيح؟

ورد الضمان الصحي بالقول: كلّا غير صحيح يجب تغطية الحمل والولادة.

وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني أكد أمس أن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، إجراءٌ يخالفُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وشدد المجلس بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.