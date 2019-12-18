شكرا لقرائتكم المغامسي: اللهم أعد الشام منارًا للإسلام وحصنًا للسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-18 المغامسي: اللهم أعد الشام منارًا للإسلام وحصنًا للسنة متابعات الخليج 365 - الرياض دعا إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح المغامسي – دعا – الله عز وجل أن تعود بلاد الشام منارًا للإسلام وحصنًا للسُّنة. Advertisements وقال المغامسي في تغريدة له عبر تويتر: في الحديث الصحيح يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: “…فإنّ الله تكفّل لي بالشام وأهله”. وتابع المغامسي: اللهم أعد الشام منارًا للإسلام وعلوًا للقرآن وحصنًا للسُّنة، وانشر الأمن والخير على ديار المسلمين جميعًا يا ذا الجلال والإكرام. شارك الخبر







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