شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث التعاون مع سفير المجر والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس, سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وتم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية المجر، لاسيما