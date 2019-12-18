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السفارة لدى الصين تحذر بعد زلزال تسيتشونغ
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت السفارة السعودية لدى الصين المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر بعد وقوع زلزال تسبب في عدد من الإصابات.
وقالت السفارة في بيان لها إشارة إلى رصد زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر هز محافظة تسيتشونغ بـسيتشوان جنوب الصين، ترجو السفارة من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر والاتصال على الرقم: 008615011007558 أو رقم شؤون السعوديين الموحد: 0096692003334 في حال الطوارئ.
وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر إقليم سيتشوان الواقع جنوب غربي الصين، ونقلت وكالة بلومبرغ عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 12 كيلومترًا غربي إلى شمال غربي مدينة نيجيانج في سيتشوان ما تسبب في إصابة 7 أشخاص على الأقل.
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