لماذا حذفت أمانة الرياض تغريدة الفلامينجو ؟

2019-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت أمانة منطقة الرياض إن التغريدة التي حذفها الحساب الرسمي للأمانة عبر تويتر صباح اليوم الأربعاء، وكانت تحمل صورة طائر الفلامنجو، كانت مبرمجة سلفاً ولا صلة لها بأي حدث رياضي.

وأوضحت أمانة الرياض أنه “بالإشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها أمانة منطقة الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأي حدث رياضي”.

وكان حساب الأمانة عبر تويتر قد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر الفلامنجو من حديقة الحيوان بالملز، وهو ما ربط بينها وبين نتيجة مباراة فريق الهلال أمس وخسارته أمام فريق فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.

Advertisements

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء أمس الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.

أما طيور الفلامنجو أو كما تسمى بطيور النحام التي نشرت صورتها الأمانة فهي من أجمل الطيور على الإطلاق، وتنتمي إلى شعبة الحبليات، وتحديداً إلى رتبة النحاميات، وإلى فصيلة النحاميات أيضاً، ولون طائر الفَلامنجو أحمر، وهو شبيه جداً بطائر الإوز.

وتعتبر طيور الفلامنجو من الطيور المهاجرة، ويوجد منها أنواع عدة، منها أربعة أنواع موجود في قارة أمريكا، ومنها ما هو موجود في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوجد هذه الطيور أيضاً في عدة دول عربية مثل دول الخليج، وليبيا، والجزائر، وتونس، وعُمان.

شارك الخبر







