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أجلت السُلطات الأمنية الروسية نحو نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تهديدات بوجود قنابل.
ووفق وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، فقد تم إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة، منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.
ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أيٍّ من هذه المواقع.موسكو السلطان الأمنية الروسية
تهديد بالقنابل .. إجلاء نصف مليون شخص من مبانٍ في موسكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
أجلت السُلطات الأمنية الروسية نحو نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تهديدات بوجود قنابل.
ووفق وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، فقد تم إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة، منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.
ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أيٍّ من هذه المواقع.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
01:00 PM
3500 مبنى تشمل "مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات"
أجلت السُلطات الأمنية الروسية نحو نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تهديدات بوجود قنابل.
ووفق وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، فقد تم إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة، منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.
ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أيٍّ من هذه المواقع.
، تهديد بالقنابل .. إجلاء نصف مليون شخص من مبانٍ في موسكو ،
المصدر : الخليج 365
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