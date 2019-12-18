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لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.
ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.مصر حادث سير
مصرع 12 شخصًا في حادث سير مروع بشمال مصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.
ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:14 PM
إثر تصادم بين سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى
لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.
ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.
، مصرع 12 شخصًا في حادث سير مروع بشمال مصر ،
المصدر : الخليج 365
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