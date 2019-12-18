، مصرع 12 شخصًا في حادث سير مروع بشمال مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر تصادم بين سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى

لَقِيَ 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع على طريق شبين الكوم- السادات، بالحزام الأخضر بالمنوفية.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالًا مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.مصر حادث سير