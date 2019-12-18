محمد بن مسعود - الدمام - تحويل الحركة لمطار الملك حسين بالعقبة أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.مطار الملكة علياء الدولي الأردن إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بالأردن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18 أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء. Advertisements 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:57 AM تحويل الحركة لمطار الملك حسين بالعقبة تحويل الحركة لمطار الملك حسين بالعقبة أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة. وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء. ، إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بالأردن ،

المصدر : الخليج 365

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