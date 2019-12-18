، هل هناك علاقة بين آلام الظهر وأمراض الأسنان؟ طبيب ألماني يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: روابط الأعصاب والعضلات سبب رئيسي.. استشارة الطبيب واجبة

أرجع طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت، آلام الظهر إلى أمراض الأسنان؛ نظرًا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.

وأوضح "شميت" أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، الذي قد يؤدي أيضًا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار. كما قد ترجع آلام الظهر أيضًا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.

ونصح "شميت" باستشارة طبيب الأسنان؛ للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.آلام الظهر أمراض الأسنان