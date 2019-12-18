، هل هناك علاقة بين آلام الظهر وأمراض الأسنان؟ طبيب ألماني يجيب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أرجع طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت، آلام الظهر إلى أمراض الأسنان؛ نظرًا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.
وأوضح "شميت" أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، الذي قد يؤدي أيضًا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار. كما قد ترجع آلام الظهر أيضًا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.
ونصح "شميت" باستشارة طبيب الأسنان؛ للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.آلام الظهر أمراض الأسنان
هل هناك علاقة بين آلام الظهر وأمراض الأسنان؟ طبيب ألماني يجيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
أرجع طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت، آلام الظهر إلى أمراض الأسنان؛ نظرًا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.
وأوضح "شميت" أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، الذي قد يؤدي أيضًا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار. كما قد ترجع آلام الظهر أيضًا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.
ونصح "شميت" باستشارة طبيب الأسنان؛ للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:47 AM
قال: روابط الأعصاب والعضلات سبب رئيسي.. استشارة الطبيب واجبة
أرجع طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت، آلام الظهر إلى أمراض الأسنان؛ نظرًا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.
وأوضح "شميت" أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، الذي قد يؤدي أيضًا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار. كما قد ترجع آلام الظهر أيضًا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.
ونصح "شميت" باستشارة طبيب الأسنان؛ للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
، هل هناك علاقة بين آلام الظهر وأمراض الأسنان؟ طبيب ألماني يجيب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر هل هناك علاقة بين آلام الظهر وأمراض الأسنان؟ طبيب ألماني يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.