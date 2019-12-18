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عدن - ياسمين التهامي - قالت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي، إنّها ضد زواج المسيار بشكلٍ كامل، وغير راضية بتعدد الزوجات كونه يعتبر مثل “الخـ.ـيانة” بالنسبة لها.

وتحدّثت العتيبي، الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 خلال لقاء أجرته معها الإعلامية نادين البدير مقدمة برنامج “اتجاهات” المذاع على قناة “روتانا خليجية” عن رأيها بزواج المسيار، وتعدد الزوجات، وقصّتها مع زوجها أحمد الموسى المثيرة للجدل.

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بالشورت فقط .. ظهور جريء للناشطة السعودية فوز العتيبي يفجر غضب واسع في مواقع التواصل بالمملكة (فيديو)



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وحول زواج المسيار، قالت العيتبي:”أنا ضد زواج المسيار تماماً لأنه كسمعة مو حلو للمرأة وليس فيه حفظ حقوق مثل الزواج الشرعي ولا أرى له أي مناسبة من وجهة نظري”.

ورأت العيتبي أن “أغلب من يلجأ إلى زواج المسيار هم رجال يرغبون في وضع مؤقت فلن تؤسسي معهم، ومعظمهم يضعون في بالهم أنه وضع مؤقت”.

الرجل الشرقي لديه ازدواجية في المعايير

وحول رأيها في الرجل الشرقي، قالت فوز العتيبي إن “الرجل الشرقي الذي لديه ازدواجية بالمعايير الذي يقول أنا يحق لي وزوجتي لا وهذا أبداً ما يصلح للزواج”.

وأشارت الشابة السعودية إلى أن “زوجي معطيني حريتي الحمد لله، وأي شيء هو يسويه أنا يحق لي أسويه وما يقول أنا يحق لي وأنت لا، ولا يحمل أفكار الرجل الشرقي التي أنا ضدها”.

وحول الأمور التي يجيزها زوجها لنفسه الحق فيها دونها، ذكرت فوز أنها مثل أن لا يقول لها لا “أنا أكشف وانت لا، أنا ألبس شورت وأنت لا تلبسين قصير، أنا أطلع وقت ما أبي وأنت ما تطلعين”، مشيرة إلى انه إن كان يعطي نفسه لاختيار متى يطلع ومتى يرجع وما يلبس فهي يحق لها نفس الشيء.