أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن حالة استقرار جوي عام تسود معظم أرجاء البلاد.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: استقرار جوي عام على معظم أرجاء البلاد، عدا سحب عابرة فوق الربع الخالي قد يهطل منها بعض الأمطار
وأضاف: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر في معظم النصف الشمالي من السعودية، ومرتفع جوي H يجثم فوق اليابس السعودي؛ قد يستمر إلى بضعة أيام، يحجب معه الحالات المطرية، موضحاً أن ذروة الموجة الباردة الحالية قد تكون يوم الأحد أو قبله بيوم، حسب الموقع الجغرافي.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب وأمطار.. المسند يكشف عن ذروة الموجة الباردة التي تشهدها مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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