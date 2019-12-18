وفاة عشرينية حامل نتيجة اصطدام مركبة بناقة سائبة في القصيم

توفيت فتاة عشرينية حامل في حادِث اصطدام مركبة بناقة سائبة أمس الأول الاثنين بمدخل مركز “طراق قبة” بمنطقة القصيم. وقالت مصادر إن الفتاة كانت برفقة زوجها العشريني عندما اصطدمت مركبتهما “هايلكس” بناقة كانت تسير في وسط الطريق في مدخل “طراق قبة”، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الفتاة توفيت في الحال.

وأوضحت المصادر أن الفتاة كانت حاملاً في شهرها السابع، مطالبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الجمال السائبة بالمنطقة التي تهدد حياة سالكي الطرق للخطر.

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