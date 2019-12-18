طالب يخترق نظام جامعة ويعدّل درجات 19 طالباً.. والنيابة تطالب بحبسه وتغريمه

طالبت النيابة العامة بمعاقبة طالب بالسجن 4 سنوات مع تغريمه 3 ملايين ريال، وذلك لتورطه في اختراق نظام جامعة الملك فيصل بالأحساء، وتعديل درجات 19 طالباً.

وذكرت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن مدير الجامعة أشار في خطاب إلى ملاحظته، بعمليات دخول غير مشروعة على النظام استهدفت إجراء تغييرات في درجات وبيانات الطلاب.

وأضافت المصادر أن مدير الجامعة شكّل لجنة لتقصي الحقائق، توصلت إلى استفادة 19 طالباً من الاختراق وتعديل درجاتهم، وجرى استدعاء 4 طلاب وطالبة إلى جهة الضبط وسماع أقوالهم؛ حيث أفادت الطالبة بأنها تلقت رسالة من المتهم عبر “سناب شات” يؤكد فيها استعداده لتغيير درجاتها في كل المواد، طالباً منها تزويده بالرقمين السري والأكاديمي، قبل أن يبلغها بنجاحه في فعلته.

وأوضحت أن الطالب المخترق اعترف في التحقيقات بدخوله إلى موقع أجنبي مختص بتسريب البيانات ما مكّنه من اختراق قاعدة بيانات الجامعة والوصول لنظام درجات الطلاب، وبرر فعلته برغبته في إفادة الطلاب لا الإضرار بهم.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم اعترف أيضاً بالتوجه في رمضان الماضي إلى موقع قريب من الجامعة لالتقاط شبكة “واي فاي” واستغلال اسم مستخدم من منسوبي الجامعة ورقمه السري للدخول لقاعدة البيانات، ثم أحرق جهازه المستخدم في الاختراق قبل 3 أشهر في الهفوف حتى لا تكتشف فعلته.