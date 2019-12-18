حساب المواطن: 5 حالات يسمح فيها للزوجة بالتسجيل

رد حساب المواطن على استفسار موظفة تريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم؛ علمًا بأنها متزوجة.

وقال حساب المواطن إن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدة رئيسية في الحالات التالية: (المهجورة، المتزوجة بغير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأشار حساب المواطن إلى أنه إذا لم تكن المواطنة المتزوجة من الحالات السابقة، يتم إضافتها كتابعة لرب الأسرة.

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وأودع البرنامج في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، وأشار إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، ويبلغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ونوه القحطاني بأن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%. أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، فيما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% ويبلغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.