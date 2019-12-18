موجة غبار كثيفة وانعدام رؤية على مكة.. و«911» يدعو إلى الحذر

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية «911»، اليوم الأربعاء، عن موجة غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز -عبر حسابه الرسمي على حسابه بـ«تويتر»- أنه أدى ذلك إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة، فيما يرجى أخذ الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة مكة المكرمة ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من اليوم حتى يوم الجمعة. وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم اشتمل على رياح نشطة، وأتربة مثارة على المدينة المنورة، ومحافظات ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وبيَّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.