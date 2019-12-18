خادم الحرمين يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه. ونقلت الوزيرة إلى خادم الحرمين تحيات الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين.