استنفار بسب حادث انقلاب مروع بالطائف.. والهلال الأحمر يدفع بـ11 فرقة إسعاف

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالًا، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب على إثره تم استنفار فرق الهلال الأحمر لمباشرة الموقع.

وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ عند الساعة السابعة صباحًا الذي يفيد بوجود حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينة) بمركبة من نوع (كامري)؛ حيث ارتطمت الأولى بالثانية فانقلبت الأولى التي كان على متنها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف: «عند ورود البلاغ المبدئي إلى غرفة العمليات كان يفيد بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع، فتم إرسال 11 فرقة إسعاف بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من صحة الطائف التي وجهت بمشاركة فرقتي إسعاف.

وبيَّن الثبيتي: «عند وصول أول فرقة إلى الموقع اتضح أن عدد الإصابات الموجودة به 19 إصابة إضافةً إلى 4 حالات انتقلت إلى رحمة الله (وفيات)؛ ما استدعى تدعيم الموقع بـ11 فرقة إسعاف وفرق عناية، وعمل منطقة فرز طبي بالموقع وتقديم خدمة الإسعاف لجميع المصابين الـ19 حتى وصول الفرق المساندة إلى الموقع.

وأردف قائلًا: «تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية في استقبال الحالات المصابة؛ حيث تم نقل 8 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و6 حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي و3 حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، فيما تم نقل حالتين عن طريق صحة الطائف إلى المستشفى ليصبح إجمالي الإصابات 19؛ حيث صُنفت 6 إصابات بالبليغة وراوحت 13 إصابة بين متوسطة وبسيطة».