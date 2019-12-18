عبر «أبشر».. 4 فئات تستفيد من الخدمات الإلكترونية للجوازات

قال اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى المدير العام للجوازات: «إن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية أول أمس، تأتي في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر)».

وأوضح المدير العام للجوازات أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات أهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، واشتملت على:

- خدمات المستثمر الأجنبي التي تتيح للمستثمر الأجنبي تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد «هوية مقيم»، وتحديث معلومات جواز سفره وجوازات مرافقيه.

- خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة التي تُمكِّن حامل الإقامة المميزة من تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة «أبشر»، مثل إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتحديث معلومات الجواز.

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- خدمة الاستعلام عن رقم الحدود التي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آليًّا دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.

- خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، التي تتيح تنفيذ عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة آليًّا للعمالة الموجود خارج المملكة من خلال منصة «أبشر» الإلكترونية.

وأكد اللواء سليمان اليحيى حرص وزير الداخلية على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجوازات، مشيرًا إلى أن الجوازات تبذل كل الجهود في سبيل جودة الخدمات التي تفخر بتقديمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل المستفيدين، وتعمل على طرح العديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل، تسهيلًا على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وشعب الجوازات.

يُذكر أن عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة «أبشر» تجاوز 14 مليون شخص، وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول إلى خدمات منصة «أبشر» عبر الإنترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.