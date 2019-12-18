«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.. اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة»، تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر ستكون متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: