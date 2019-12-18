عبر المسار الجديد.. تشغيل رحلات قطار الحرمين إلى مكة المكرمة

يستأنف قطار الحرمين، اليوم الأربعاء، رحلاته المتجهة إلى مكة المكرمة عبر المسار الجديد الذي تم تنفيذه خارج محطة السليمانية بطول 1.5 كيلومتر، عقب حريق محطة السليمانية؛ إذ تنطلق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

قال المدير العام للتشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي؛ إن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا في الوقت نفسه إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين بالمشروع جميع الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال الحربي: «إن القطار سيُعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة عبر محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد».

وأكد الحربي أن المسافرين يمكنهم من اليوم الحجز للسفر عبر مختلف المحطات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، مبينًا وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة «مدى» البنكية، أو عبر خدمة «سداد»، وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين بين درجة الضيافة ودرجة الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا حتى الثامنة والنصف مساءً؛ لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.