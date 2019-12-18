اليوم.. افتتاح أول سينما في مول الحمراء شرقي الرياض

أعلنت «موڤي سينما»، العلامة التجارية المحلية في قطاع السينما بالمملكة، افتتاح دار عرض مساء اليوم الأربعاء، في مول الحمراء شرقي الرياض.
ووفقًا لبيانات الشركة فإن الدار التي تعد الأولى على مستوى الأحياء الشرقية للعاصمة، تحتوي على 6 شاشات عرض مختلفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 مقعد.
الجدير ذكره أن حفل الافتتاح يتضمن العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم، فيلم «STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER».
والفيلم هو التاسع والأخير في هذه السلسلة التي سجلت أرقامًا قياسية في المبيعات بلغت نحو 9.2 مليارات دولار أمريكي.
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