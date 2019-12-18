تنّبه من الأرصاد حول «طقس نجران»: رياح نشطة وأتربة مثيرة للغبار

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات خباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الـ 3 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات وكان مرضى الربو، وقائدو المركبات على الطرق السريعة على رأسهم.

وفي وقت سابق نبّهت هيئة الأرصاد، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.