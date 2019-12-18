السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

احتفت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" الذي تم اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" اعترافًا بأهمية مسايرة اللغة العربية للتطورات التقنية والفضاء اللغوي الافتراضي.

ويتضح الدور الريادي لهيئة تقويم التعليم والتدريب في خدمة اللغة العربية إذ أتاحت من خلال المركز الوطني للقياس وهو أحد الجهات التابعة لها اختبار اللغة العربية المقنن للناطقين بغيرها منذ عام 2017م، وجعلته متاحًا للطلاب والطالبات من دارسي اللغة العربية لتحديد المستوى اللغوي لديهم، الأمر الذي يمكنهم من الالتحاق بالجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية، كما تسعى الهيئة من خلاله إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم كونها الهوية الوطنية للمملكة، وزيادة انتشارها في العالم وحرصًا على مكانة لغة الضاد ودعمها أسوة باللغات الأخرى.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة خصصت يوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للاحتفاء باللغة العربية، وذلك لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

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13:48ت م

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