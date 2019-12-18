السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي القائم بأعمال المفوض العام للأونروا



جنيف 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة جنيف بسويسرا اليوم، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) كريستيان ساوندرز ، وذلك على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين، بحضور سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز والمنظمة فيما يخص تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وقدم كريستيان ساوندرز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمها الأونروا الذي كان له الأثر الكبير على الدور الأساسي الذي تقدمه تجاه اللاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالمشاريع

المنفذة لصالح المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان و مختلف مناطق اللجوء.

//انتهى//

13:39ت م

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