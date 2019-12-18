السعودية اليوم / جامعة طيبة تنظم الماراثون العائلي الأول بمحافظة العلا بمشاركة 300 متسابق



المدينة المنورة 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واس

نظم فرع جامعة طيبة بمحافظة العلا ممثلاً في وكالة عمادة شؤون الطلاب الماراثون العائلي الأول بمشاركة 300 متسابق من مختلف الأعمار من الأهالي والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة ، وذلك ضمن مبادرات الجامعة المجتمعية وتعزيز الممارسات الصحية.

وأبان المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي، أن الفرع وانطلاقا من رسالته نحو خدمة المجتمع يسعى ليكون حاضناً للكثير من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والهادفة, التي من شأنها أن تعزز الجانب الثقافي والصحي والرياضي لدى مجتمع المحافظة.

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13:36ت م

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