السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد مكتب شؤون حجاج مالي



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي إبراهيم جابي، والوفد المرافق له, وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية مالي بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية مالي وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه عبر رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية مالي عن شكره وامتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استعدادا لموسم حج 1441هـ.

وقال : نلمس حرص القيادة والجهات العاملة في الحج على تعاونهم لتحقيق النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي.

// انتهى //

13:36ت م

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