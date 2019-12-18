السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد مكتب شؤون حجاج كوت ديفوار



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار بامباماسمبا، والوفد المرافق له, وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة, ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية كوت ديفوار بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية كوت ديفوار وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وعبر رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار عن شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:32ت م

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مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار بامباماسمبا، والوفد المرافق له, وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة, ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية كوت ديفوار بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية كوت ديفوار وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وعبر رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية كوت ديفوار عن شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وجميع العاملين في منظومة خدمات الحج على اهتمامهم ورعايتهم للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج و الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //13:32ت م0085

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