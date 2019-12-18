السعودية اليوم / تعليم الأحساء يطلق فعاليات المشروع التعليمي "ومن كل الثمرات"



الأحساء 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أطلق تعليم الأحساء مشروع "ومن كل الثمرات" الهادف إلى إثراء التعليم لدى الطفل .

وبينت المساعدة للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء خلود بنت صالح الكليبي أن المشروع يساعد على توسيع خبرات الطفل في المرحلة الابتدائية، وتنمية مهاراته اللغوية " العربية والانجليزية ".

// انتهى //

13:27ت م

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