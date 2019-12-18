السعودية اليوم / "التقاعد" تقيم لقائها التعريفي الخامس عن "أنظمة التقاعد وخدمات المؤسسة"



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض اليوم لقاءها التعريفي الخامس الموجه للجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتح اللقاء باستعراض إستراتيجية وأهداف المؤسسة 2022 والتأكيد على حرص المؤسسة ممثلة بمعالي المحافظ محمد بن طلال النحاس على عقد مثل هذه اللقاءات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

بعد ذلك قدم المختصون عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد وشملت نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة للجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق إستراتيجية المؤسسة 2022م.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

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13:27ت م

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