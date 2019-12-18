السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المجر



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس, سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وتم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية المجر، لاسيما البرلمانية منها.

// انتهى //

13:22ت م

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