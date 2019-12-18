ثقافي / اختتام برنامج "مواهب على الطريق" في تنمية الشرافاء بوادي الدواسر



وادي الدواسر 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، أمس برنامج " مواهب على الطريق " استهدف طلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية بالتعليم العام في نطاق عمل اللجنة، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها وتوجيهها نحو التميز والإبداع.

وأوضح رئيس اللجنة جمعان بن عبدالله آل حسين، أن الموهبة استعداد فطري لدى الفرد و ملكة عند الإنسان وعليه أن يستغلها و يحسن استغلالها، فهي أشبه ما تكون بالطاقة الكامنة عنده فإذا اكتشفها استفاد منها وطورها ، مشيراً إلى أن البرنامج ضمن فعاليات تسعى اللجنة من خلالها لتطوير أفراد المجتمع ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم على مختلف أعمارهم.

وفي الختام كرَّم رئيس اللجنة المشاركين في البرنامج .

// انتهى //

13:22ت م

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