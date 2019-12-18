السعودية اليوم / إمارة منطقة نجران تختتم البرنامج التدريبي "مهارات السكرتارية الإبداعية"



نجران 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت إمارة منطقه نجران بمقرها أمس بالتعاون مع معهد الإدارة العامة البرنامج التدريبي "مهارات السكرتارية الإبداعية".

واستعرض البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام دور السكرتارية في امتلاك مهارات العمل المكتبي، والأعمال المكتبية وإدارتها، والتعامل مع الآخرين، وإدارة الاجتماعات والوقت، والتعامل مع ضغوط العمل.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة عبدالله بن سعود السلولي، أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة لوضع خطة متكاملة لتدريب جميع الموظفين في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، للرقي بمستوى الأداء الوظيفي لهم.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للعديد من البرامج التدريبية الهادفة لرفع مستوى منسوبي إمارة المنطقة بمحافظاتها ومراكزها، وتنمية مهاراتهم بما يخدم العمل والصالح العام.

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13:22ت م

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