السعودية اليوم / الجامعة العربية تستضيف الاجتماع السابع للجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030



القاهرة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية برئاسة ممثل دولة فلسطين محمود عطايا، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المعنية.

وقالت في تصريح لها على هامش الاجتماع: إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددًا من البنود المهمة، في مقدمتها تفعيل الشبكة العربية للعلوم والتقنية من أجل التنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام بالمنطقة العربية، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحديث الإطار الاسترشاد العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وأضافت أن اللجنة تبحث أيضًا إمكانيات تكوين شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تشكيل الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية والشباب العربي للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن اللجنة تستعرض خلال اجتماعها التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ونتائج أعمال النسخة الثالثة من فاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، ومقترح حول التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء مقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية

// انتهى //

13:22ت م

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القاهرة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية برئاسة ممثل دولة فلسطين محمود عطايا، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المعنية.وقالت في تصريح لها على هامش الاجتماع: إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددًا من البنود المهمة، في مقدمتها تفعيل الشبكة العربية للعلوم والتقنية من أجل التنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام بالمنطقة العربية، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحديث الإطار الاسترشاد العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة.وأضافت أن اللجنة تبحث أيضًا إمكانيات تكوين شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تشكيل الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية والشباب العربي للتنمية المستدامة.وأشارت إلى أن اللجنة تستعرض خلال اجتماعها التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ونتائج أعمال النسخة الثالثة من فاعليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، ومقترح حول التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء مقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية // انتهى //13:22ت م0078

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