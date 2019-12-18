السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية



جنيف 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة جنيف بسويسرا اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وذلك على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين، بحضور سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أبرز بنود المنتدى العالمي الأول للاجئين والسبل الكفيلة لدعم النازحين والأسر اللاجئة في أنحاء العالم وكيفية إيصال المساعدات لهم، بالإضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية.

ونوّه لوكوك بما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المنكوبة حول العالم, متطلعًا لاستمرار الشراكة المميزة والتنسيق بين الجانبين لخدمة العمل الإنساني في العديد من الدول، وخصوصا في اليمن و سوريا.

//انتهى//

13:13ت م

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