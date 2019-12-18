السعودية اليوم / "النقل التعليمي" ينظم دورات في مجال الأمن والسلامة للعاملين في النقل المدرسي



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

دشنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، ورش عمل تضمنت دورات تدريبية عن الأمن والسلامة في النقل المدرسي، موجهة 211 مشرفاً ومراقباً ميدانيا في الرياض والقصيم والدمام وجدة وأبها والمدينة المنورة وحائل خلال الفترة من 17 -27 ديسمبر 2019م.

وتهدف الورش التدريبية إلى رفع قدرات العاملين بمجال الإشراف في النقل التعليمي، ونقلهم من مرحلة تطبيق أنظمة وأساليب السلامة إلى مرحلة التدقيق والتقييم والتحسين والابتكار، من خلال تطبيق التقنيات العلمية في تطوير السلامة، فضلاً عن تدريبهم على كيفية درء المخاطر وتقديم المبادرات والمشاركة المعرفية.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بالشركة المهندس فايز العنزي أن الأمن والسلامة يأتي في أعلى سلم أولويات الشركة، وأن الورش تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة في مجال النقل المدرسي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة والمهارات الرقابية لدى مشرفي ومراقبي الشركة من أجل ضمان رحلة مدرسية آمنة ومريحة، كما تندرج هذه الأنشطة ضمن 44 مبادرة انبثقت من "الدراسة الشاملة لجوانب الأمن والسلامة في مجال النقل التعليمي"، التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي وممنهج وبالتعاون والمشاركة مع الجهات المسؤولة في القطاع، حيث تهدف هذه المبادرات إلى رفع معايير الأمن والسلامة المطبقة في مجال النقل التعليمي.

وأشار العنزي إلى أن هذه الورش تتكامل كذلك مع الجهود الأخرى التي يتم متابعة تنفيذها للارتقاء بمستويات الأمن والسلامة في مجال النقل المدرسي، ومنها وضع آلية ومعايير صارمة لاختيار السائقين، وخطة متواصلة لتدريبهم على القيادة الآمنة، والمشاركة في إعداد محتوى المواد التدريبية المقدمة لهم، والرصد والمعالجة الفورية للمخالفات المرورية والانضباطية، والاعتماد على التقنية في متابعة الرحلات المدرسية وسلوك السائقين، وتنظيم دورات تدريبية لتفعيل الأمن والسلامة للمراقبين الميدانيين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الاستباقية للحافلات للتأكد من حالتها وقدرتها على تنفيذ رحلات مدرسية آمنة ومريحة.

وتشتمل الورش التدريبية على ثلاثة محاور رئيسة، حيث يتناول المحور الأول سياسات وتشريعات النقل المدرسي من حيث التحديثات في سياسات النقل التعليمي حسب أنظمة وزارة التعليم، وتشريعات هيئة النقل العام للنقل التعليمي، وأنظمة وزارة الداخلية، وتحديثات وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنظمة مواقف الحافلات، وتحديثات الإدارة والمتابعة والتنفيذ في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، بالإضافة إلى دراسة حالة للسياسات والأنظمة والتشريعات.

ويتناول المحور الثاني تطوير مهارات تحليل وتقييم المخاطر لمشرفي النقل المدرسي، وتتضمن عمليات تحليل وتقييم مخاطر النقل المدرسي وطرق إيجاد المخاطر وتحليلها وتقييمها، ويتناول المحور الثالث المبادرات وآليات تطبيقها، حيث يحتوي هذا المحور على إدارة الكوادر، ومبدأ استمرار الأعمال ومنع الخسائر، والخطط البديلة، والفلو تشارت والنقاط الحرجة، وتقديم العروض لفرق العمل والتوصيات لتحسين ظروف السلامة للنقل المدرسي.

// انتهى //

12:49ت م

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