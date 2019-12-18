شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذفت أمانة الرياض التغريدة الصباحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت أمانة الرياض أن التغريدة الصباحية التي أزالتها الأمانة كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأي حدث رياضي.

وكانت التغريدة المحذوفة تقول :"صباح الرياض حافل بالتفاؤل ومتوج بالعطاء"، مع نشر صورة لحديقة الحيوانات بالملز، يظهر بها طائر "فلامنجو"، وهو يحمل نفس اسم فريق فلامنجو البرازيلي، الذي حصل على تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيق الفوز على الهلال بنتيجة 3-1، خلال المباراة التى جمعت بينهم أمس.