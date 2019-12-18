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محمد بن مسعود - الدمام - نظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، ورشةَ عمل بعنوان "المنصة الوطنية للرصد السياحي"، بحضور ومشاركة ملّاك ومشغّلي قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
وتهدف الورشة إلى تعريف مشغّلي قطاع الإيواء السياحي بأهداف المنصة، وآلية التنفيذ، وطريقة التسجيل والتفعيل التي تُعد منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي؛ بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يخوّل تلك المنصة أن تكون مركزًا معتمدًا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي.
وبيّن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية محمد بن عبدالرحمن الزمام، أن المنصة توفر أحدث الإحصائيات عن نِسَب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت؛ وذلك للمساهمة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية، وتحفيز الاستثمار السياحي، بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 01:01 PM"سياحة الشمالية" تنظّم ورشة عمل حول "المنصة الوطنية للرصد السياحي"
نظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، ورشةَ عمل بعنوان "المنصة الوطنية للرصد السياحي"، بحضور ومشاركة ملّاك ومشغّلي قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
وتهدف الورشة إلى تعريف مشغّلي قطاع الإيواء السياحي بأهداف المنصة، وآلية التنفيذ، وطريقة التسجيل والتفعيل التي تُعد منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي؛ بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يخوّل تلك المنصة أن تكون مركزًا معتمدًا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي.
وبيّن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية محمد بن عبدالرحمن الزمام، أن المنصة توفر أحدث الإحصائيات عن نِسَب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت؛ وذلك للمساهمة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية، وتحفيز الاستثمار السياحي، بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030.
، "سياحة الشمالية" تنظّم ورشة عمل حول "المنصة الوطنية للرصد السياحي" ،
المصدر : الخليج 365
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